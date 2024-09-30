Рекордна сума. У Росії військові витрати у 2025 році можуть зрости майже на третину
У проекті держбюджету Росії на 2025 рік "оборонні витрати" становлять 13,5 трлн рублів (145 млрд доларів). Це майже на третину більше, ніж у 2024 році.
Про це сказано в записці пояснення до законопроекту про федеральний бюджет РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".
Проект федерального бюджету на 2025 рік та на плановий період 2026 та 2027 років був внесений до Держдуми РФ сьогодні, 30 вересня.
Як зазначає видання, військові витрати РФ у 2025 році становитимуть 6,31% ВВП країни. 13,5 трлн рублів (145 млрд доларів) є рекордною сумою. До цього рекордними були 10,4 трлн рублів (106 млрд доларів), які заклали "на оборону" у 2024 році.
Також, згідно з документом, у Росії у 2026 та 2027 рр. планують скорочувати "оборонне фінансування". У 2026 році виділити планується 12,8 трлн рублів (138,06 млрд доларів), а в 2027 році - 13,1 трлн рублів (141,30 млрд доларів).
До речі, у держбюджеті на 2024 рік та на плановий період 2025 та 2026 років очікувалося, що у 2025 році на військові витрати виділять 8,5 трлн рублів (91,68 млрд доларів).
Що передувало
Варто зауважити, що ще тиждень тому із проектом держбюджету РФ на 2025 рік ознайомилося видання Bloomberg.
Журналісти стверджували, що на "оборонні витрати" у 2025 році Росія планує закласти 13,2 трильйона рублів (142 мільярди доларів).
До речі, нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що Росія планує завершити війну з Україною до 2026 року.
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