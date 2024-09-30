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Рекордная сумма. В России военные расходы в 2025 году могут вырасти почти на треть

Москва, Понедельник 30 сентября 2024 19:09
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Рекордная сумма. В России военные расходы в 2025 году могут вырасти почти на треть Иллюстративное фото: в РФ планируют принять госбюджет с рекордными военными расходами (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В проекте госбюджета России на 2025 год "оборонные расходы" составляют 13,5 трлн рублей (145 млрд долларов). Это почти на треть больше, чем в 2024 году.

Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту о федеральном бюджете РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов был внесен в Госдуму РФ сегодня, 30 сентября.

Как отмечает издание, военные расходы РФ в 2025 году составят 6,31% ВВП страны. 13,5 трлн рублей (145 млрд долларов) является рекордной суммой. До этого рекордными были 10,4 триллиона рублей (106 млрд долларов), которые заложили "на оборону" в 2024 году.

Также, согласно документу, в России в 2026 и 2027 гг. планируют сокращать "оборонное финансирование". В 2026 году выделить планируется 12,8 трлн рублей (138,06 млрд долларов), а в 2027 году - 13,1 трлн рублей (141,30 млрд долларов).

К слову, в госбюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов ожидалось, что в 2025 году на военные расходы выделят 8,5 трлн рублей (91,68 млрд долларов).

Что предшествовало

Стоит заметить, что еще неделю назад с проектом госбюджета РФ на 2025 год ознакомилось издание Bloomberg.

Журналисты утверждали, что на "оборонные расходы" в 2025 году Россия планирует заложить 13,2 триллиона рублей (142 миллиарда долларов).

К слову, недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Россия планирует завершить войну с Украиной до 2026 года.

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