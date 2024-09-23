Росія планує на чверть збільшити військові витрати у 2025 році

Згідно з трирічним проектом держбюджету РФ, у 2025 році військові витрати планується збільшити майже на 3 трлн рублів (32 млрд доларів) - у 2024 році на військові витрати в Росії виділили 10,4 трильйона рублів (106 млрд доларів). Таким чином, військовий бюджет у Росії наступного року збільшиться більш ніж на 25%.

У 2025 році витрати на національну оборону та внутрішню безпеку становитимуть близько 40% від загального обсягу видатків бюджету РФ. Це більше, ніж витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку разом.

Водночас, згідно з проектом держбюджету, "секретні" витрати можуть зрости до 12,9 трильйона рублів (близько 132 млрд доларів) у 2025 році з 11,1 трильйона рублів (близько 113 млрд доларів) цього року. Частина цих коштів також може бути спрямована на продовження війни проти України.