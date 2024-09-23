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Росія планує на чверть збільшити військові витрати у 2025 році

Москва, Понеділок 23 вересня 2024 21:45
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Росія планує на чверть збільшити військові витрати у 2025 році Ілюстративне фото: Росія збільшить фінансування війни у ​​2025 році (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія планує значно збільшити військові витрати у 2025 році. У відповідній статті бюджету хочуть закласти 13,2 трильйона рублів (142 мільярди доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з трирічним проектом держбюджету РФ, у 2025 році військові витрати планується збільшити майже на 3 трлн рублів (32 млрд доларів) - у 2024 році на військові витрати в Росії виділили 10,4 трильйона рублів (106 млрд доларів). Таким чином, військовий бюджет у Росії наступного року збільшиться більш ніж на 25%.

У 2025 році витрати на національну оборону та внутрішню безпеку становитимуть близько 40% від загального обсягу видатків бюджету РФ. Це більше, ніж витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку разом.

Водночас, згідно з проектом держбюджету, "секретні" витрати можуть зрости до 12,9 трильйона рублів (близько 132 млрд доларів) у 2025 році з 11,1 трильйона рублів (близько 113 млрд доларів) цього року. Частина цих коштів також може бути спрямована на продовження війни проти України.

Що передувало

Нагадаємо, раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявляв, що він вважає малоймовірною можливість припинення війни Росії проти України цього чи наступного року.

При цьому начальник ГУР Кирило Буданов зазначав, що Росія планує завершити війну з Україною до 2026 року.

Також, за інформацією Bloomberg, частина партнерів України почала обговорювати можливість припинення війни у 2025 році за допомогою переговорів.

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