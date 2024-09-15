Росія хоче завершити війну в Україні до 2026 року, - Буданов

Росія хотіла б завершити війну до 2026 року своєю перемогою. Бо з літа 2025 року в неї почнуться серйозні проблеми в економіці й виникне необхідність мобілізації.

"2025-й рік для них, рубіж 25-го - початок 26-го - він для них ключовий. Вони і хочуть все це закінчити, тому що за їхніми власними підрахунками, РФ, якщо вони не виходять із цієї війни умовними переможцями, вони на далеке, скажімо так, майбутнє, яке можна прорахувати, - це горизонт від 30-ти років, - випадають узагалі з можливості бачити в Росії наддержаву, до чого вони прагнуть", - сказав він.

За його даними, Росія прогнозує, що "всі проблеми у них почнуться влітку 25-го року", оскільки об'єднаються як фінансово-економічний фактор, так і соціально-політичний.

"Але це ще далеко не пік. Вони прогнозують, що приблизно в період літа 25-го року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. Із цим, до речі, пов'язано безліч процесів, які вони намагаються зараз прискорити у своїй державі, щоб максимально вийти в цей період так, як би їм хотілося. Їм хотілося б завершити своєю перемогою, на жаль", - додав Буданов.

До того ж, як зазначив глава ГУР, у Росії дедалі гостріше звучить питання недобору в армію.

"У цей період (влітку 2025 року, - ред) вони зіштовхнуться з дилемою - або оголошувати мобілізацію, або якимось чином треба трошки зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути, врешті-решт, критичним", - констатував Буданов.