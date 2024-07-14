Рекордна спека та шквали. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 14 липня, в Україні знову буде спекотно. Однак у частині регіонів не виключені опади, аж до шквалів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр
Вдень сильна спека 35-39°, у більшості західних областей 29-34°.
Без опадів, лише в західних та Житомирській областях вдень короткочасні дощі, місцями грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Суха спекотна погода: температура по області вдень сильна спека 35-39°, у Києві вдень сильна спека 35-37°.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Детальніше про погоду на 14 липня – читайте у матеріалі РБК-Україна.
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