Рекордная жара и шквалы. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 14 июля, в Украине будет снова жарко. Однако в части регионов не исключены осадки, вплоть до шквалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Днем сильная жара 35-39°, в большинстве западных областей 29-34°.
Без осадков, лишь в западных и Житомирской областях днем кратковременные дожди, местами грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Сухая жаркая погода: температура по области днем 35-39°, в Киеве днем сильная жара 35-37°.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Подробнее о погоде на 14 июля - читайте в материале РБК-Украина.
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