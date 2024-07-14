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Рекордная жара и шквалы. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 14 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 14 июля, в Украине будет снова жарко. Однако в части регионов не исключены осадки, вплоть до шквалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Днем сильная жара 35-39°, в большинстве западных областей 29-34°.

Без осадков, лишь в западных и Житомирской областях днем ​​кратковременные дожди, местами грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в Киеве и области

Сухая жаркая погода: температура по области днем 35-39°, в Киеве днем ​​сильная жара 35-37°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Подробнее о погоде на 14 июля - читайте в материале РБК-Украина.

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