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Рекордна спека та шквали. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Неділя 14 липня 2024 07:00
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Рекордна спека та шквали. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на 14 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 14 липня, в Україні знову буде спекотно. Однак у частині регіонів не виключені опади, аж до шквалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Вдень сильна спека 35-39°, у більшості західних областей 29-34°.

Без опадів, лише в західних та Житомирській областях вдень короткочасні дощі, місцями грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода у Києві та області

Суха спекотна погода: температура по області вдень сильна спека 35-39°, у Києві вдень сильна спека 35-37°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Детальніше про погоду на 14 липня – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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