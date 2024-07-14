ua en ru
Вс, 14 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рекордная жара и шквалы. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Воскресенье 14 июля 2024 07:00
UA EN RU
Рекордная жара и шквалы. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 14 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 14 июля, в Украине будет снова жарко. Однако в части регионов не исключены осадки, вплоть до шквалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Днем сильная жара 35-39°, в большинстве западных областей 29-34°.

Без осадков, лишь в западных и Житомирской областях днем ​​кратковременные дожди, местами грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в Киеве и области

Сухая жаркая погода: температура по области днем 35-39°, в Киеве днем ​​сильная жара 35-37°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Подробнее о погоде на 14 июля - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
В Трампа стреляли. Что известно и в каком состоянии кандидат в президенты США
В Трампа стреляли. Что известно и в каком состоянии кандидат в президенты США
DAILY
Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США