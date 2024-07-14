Рекордная жара и шквалы. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 14 июля (Getty Images)

Сегодня, 14 июля, в Украине будет снова жарко. Однако в части регионов не исключены осадки, вплоть до шквалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Днем сильная жара 35-39°, в большинстве западных областей 29-34°. Без осадков, лишь в западных и Житомирской областях днем ​​кратковременные дожди, местами грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Погода в Киеве и области Сухая жаркая погода: температура по области днем 35-39°, в Киеве днем ​​сильная жара 35-37°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.