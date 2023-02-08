Питання в тому, що буде після нього. Зеленський пояснив, чому ЗСУ не виходять з Бахмута

Бої за Бахмут тривають уже шість місяців. Проте українські військові мають триматися доти, доки Україна не отримає необхідне озброєння.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Le Figaro.

"Ви повинні дивитися на це з точки зору військових і спецслужб. Усе це питання часу. Під час війни час не має того самого значення. Ми повинні триматися, поки не отримаємо зброю", - заявив він.

Зеленський додав, що зі стратегічної точки зору Бахмут не дуже важливий, оскільки окупанти повністю зруйнували місто своєю артилерією.

"Але якщо вони візьмуть Бахмут, то захочуть піти далі. Це дасть їм перевагу. Питання в тому, що буде після Бахмута?", - підкреслив він.

Нагадаємо, війська РФ намагаються прорвати українську оборону в районі Бахмута та Вугледару на шляху до виконання завдання від Кремля – повністю захопити Донецьку та Луганську області.

Крім того, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські війська у своїх намірах захопити Бахмут намагаються перерізати українським бійцям шляхи постачання до міста і зазнають невдачі в атаках району Вугледару.

Додамо, що голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, попри наміри військ РФ оточити Бахмут, противник не тримає траси під повним вогневим контролем і додає, що саме місто тримається.

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