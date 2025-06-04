Рекордна допомога після "Рамштайну": що пообіцяли Україні союзники

Сьогоднішнє, 28-ме засідання у форматі "Рамштайн" принесло Україні безпрецедентну військову підтримку з боку союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
"28-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" стало черговим підтвердженням: партнери залишаються надійними та рішучими в підтримці України", - йдеться в заяві Міноборони.
Зокрема міністр Міноборони Рустем Умєров наголосив, що Україна має значні результати. За його даними, у 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни.
"За підсумками зустрічі наші партнери оголосили про нові пакети допомоги та важливі кроки підтримки", - додав він.
Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів - 350 млн фунтів. Це, за даними міністра, дозволить передати Україні 100 000 дронів у 2025 році.
Загалом, у 2025 році британська військова підтримка становить 4,5 млрд фунтів, з яких 247 млн фунтів буде спрямовано на підготовку Збройних Сил України.
Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 млрд євро.
"Бундестаг уже затвердив це рішення", - повідомив Умєров.
До пакета зокрема ввійде:
Нідерланди надають пакет допомоги вартістю 400 млн євро:
Бельгія оголосила довгострокову ініціативу:
Норвегія виділяє:
Канада:
Швеція:
"Я вдячний усім країнам, які продовжують підтримувати Україну. Дякую моїм дуже добрим друзям, міністру Гілі та міністру Пісторіусу, за організацію цієї зустрічі. Мир в Україні має бути справедливим, тривалим і захищеним міжнародною єдністю. Разом ми працюємо над досягненням цього", - підсумував глава Міноборони.
Сьогодні, 4 червня, у штаб-квартирі НАТО відбулась вже 28 зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
Примітно, що цього разу вперше поїхав не глава Пентагону Піт Гегсет, а представник Пентагону Кінгслі Вілсон. За його словами, у Гегсета дуже завантажений графік.
Детальніше про те, що відомо про новий "Рамштайн", можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Водночас варто зазначити, що Умєров раніше сьогодні розкрив деталі майбутніх інвестицій "Рамштайну" в зброю для України.
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