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Умєров розкрив деталі майбутніх інвестицій "Рамштайну" в зброю для України

Україна, Середа 04 червня 2025 19:52
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Умєров розкрив деталі майбутніх інвестицій "Рамштайну" в зброю для України Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

України обговорила з партнерами спільне будівництво підприємств для виробництва зброї. Однак є умова даної співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави міністерства оборони України Рустема Умерова.

Умєров розповів, що українські партнери запитали його, чи може Україна побудувати підприємства в їхніх країнах для того, щоб забезпечувати їх певною зброєю.

"Я завжди говорив про це і ми домовилися з партнерами про те, що зброя, яка буде вироблена українськими компаніями за кордоном, буде надана назад Україні допоки триватиме війна. У нас ще немає назв цих спільних компаній. Але це буде називатися інвестицією "Рамштайну" в промисловість", - пояснив він.

За словами міністра, країни-члени можуть побудувати підприємства в Україні, а ми будемо будувати підприємства в інших країнах.

Водночас Умєров згадав і про те, що дрони, що були виготовлені в Україні вже змінили суть війни.

"Українські дрони змінили суть війни і зможуть змінити підготовку країн-членів "Рамштайну" до майбутнього. То ж ми сподіваємося, що це буде підтримано програмою ЄС на 50 млрд євро на виробництво. І наші партнери готові просуватися вперед", - додав міністр.

"Рамштайн"

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, у штаб-квартирі НАТО відбулась вже 28-а зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Варто зауважити, що цього разу вперше поїхав не глава Пентагону, а представник Пентагону Кінгслі Вілсон. За його словами, у Піта Гегсета дуже завантажений графік.

Детальніше про те, що відомо про новий "Рамштайн", можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас варто зазначити, що Умєров чекає хороших анонсів для України після сьогоднішнього "Рамштайна".

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Україна Рустем Умєров
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