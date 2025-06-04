Рекордная помощь после "Рамштайна": что пообещали Украине союзники

"28-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" стало очередным подтверждением: партнеры остаются надежными и решительными в поддержке Украины", - говорится в заявлении Минобороны.

В частности министр Минобороны Рустем Умеров отметил, что Украина имеет значительные результаты. По его данным, в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны.

"По итогам встречи наши партнеры объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки", - добавил он.

Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов - 350 млн фунтов. Это, по данным министра, позволит передать Украине 100 000 дронов в 2025 году.

В общем, в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 млрд фунтов, из которых 247 млн фунтов будет направлено на подготовку Вооруженных Сил Украины.

Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро.

"Бундестаг уже утвердил это решение", - сообщил Умеров.

В пакет в частности войдет:

финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине,

передача систем ПВО, оружия и боеприпасов.

Нидерланды предоставляют пакет помощи стоимостью 400 млн евро:

в него входят противоминный корабль, катера и морские дроны.

Бельгия объявила долгосрочную инициативу:

ежегодная помощь Украине в размере 1 млрд евро до 2029 года,

передача противоминного корабля.

Норвегия выделяет:

700 млн долларов на дроны, с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса,

50 млн долларов - в фонд NSATU Trust Fund.

Канада:

45 млн долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison.

Швеция:

440 млн евро - на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.

"Я благодарен всем странам, которые продолжают поддерживать Украину. Спасибо моим очень хорошим друзьям, министру Гили и министру Писториусу, за организацию этой встречи. Мир в Украине должен быть справедливым, длительным и защищенным международным единством. Вместе мы работаем над достижением этого", - подытожил глава Минобороны.