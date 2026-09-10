Рекордна атака дронів FP-1 по газових заводах РФ: з'явилися супутникові знімки

Україна уразила Новоуренгойський ЗПКТ

Ураження Уренгойського заводу з підготовки конденсату до транспортування (ЗПКТ) 9 вересня відбулося за понад 3000 кілометрів від України, нагадали осінтери.

Дрони FP-1 вперше дістали до Ямало-Ненецького автономного округу й уразили установку підготовки газів деетанізації на Уренгойському ЗПКТ. Це підприємство "Газпром переробки", що розташоване за 18 км від Нового Уренгоя.

Фото: наслідки удару України по Новоуренгойському ЗПКТ (t.me/kiber_boroshno/13477)

Воно є найдальшою від державного кордону з Україною ціллю, яку уразили з початку повномасштабного вторгнення Росії, зазначають експерти.

Цей удар принципово відрізняється від ударів по НПЗ, оскільки це газопереробка - перший ланцюжок перетворення нестабільного газового конденсату на товарну продукцію, кажуть дослідники

ЗПКТ має проєктну потужність близько 19,5 мільйонів тонн сировини на рік. Саме звідси гази деетанізації мають надходити на Новоуренгойський газохімічний комплекс (НГХК), що виробляє до 400 тисяч тонн поліетилену низької щільності на рік, уточнили осінтери.

За оцінками, це забезпечує близько 10% потужностей Росії з виробництва поліетилену та поліпропілену (загальне виробництво - близько 3,8 мільйона тонн на рік).

Ураження установки підготовки газів деетанізації означає порушення всього ланцюжка від конденсату до поліетилену.

Удар по Пуровському ЗПК

Також українські дрони влучили у Пуровський завод з переробки газового конденсату (ЗПК) - ключове переробне підприємство НОВАТЕКу. Воно розташоване поблизу міста Тарко-Сале в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Фото: наслідки удару України по Пуровському ЗПК (t.me/kiber_boroshno/13477)

Уражено установку осушки зріджених вуглеводневих газів (УО СУГ), яка доводить якість СУГ до міжнародних стандартів для експорту, уточнюють експерти.

Без неї у продукції залишається надлишок метанолу та води, що означає:

невідповідність експортним специфікаціям,

проблеми при зберіганні й транспортуванні.

Пуровський ЗПК переробляє весь деетанізований газовий конденсат родовищ НОВАТЕКу. Обсяг переробки у 2024 році - 13,2 мільйона тонн, кажуть осінтери.