Рекордная атака дронов FP-1 по газовым заводам РФ: появились спутниковые снимки

9 сентября Украина мощно ударила дронами FP-1 по Новоуренгойскому и Пуровскому газовым заводам РФ. Появились спутниковые снимки последствий поражения стратегических объектов врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "КиберБорошно".
Поражение Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке (ЗПКТ) 9 сентября произошло в более чем 3000 километрах от Украины, напомнили осинтеры.
Дроны FP-1 впервые достали до Ямало-Ненецкого автономного округа и поразили установку подготовки газов деэтанизации на Уренгойском ЗПКТ. Это предприятие "Газпром переработки", расположенное в 18 км от Нового Уренгоя.
Фото: последствия удара Украины по Новоуренгойскому ЗПКТ (t.me/kiber_boroshno/13477)
Оно является самой далекой от государственной границы с Украиной целью, которую поразили с начала полномасштабного вторжения России, отмечают эксперты.
Этот удар принципиально отличается от ударов по НПЗ, поскольку газопереработка - первая цепочка превращения нестабильного газового конденсата в товарную продукцию, говорят исследователи.
ЗПКТ имеет проектную мощность около 19,5 миллиона тонн сырья в год. Именно отсюда газы деэтанизации должны поступать на Новоуренгойский газохимический комплекс (НГХК), производящий до 400 тысяч тонн полиэтилена низкой плотности в год, уточнили осинтеры.
По оценкам, это обеспечивает около 10% мощностей России по производству полиэтилена и полипропилена (общее производство - около 3,8 миллиона тонн в год).
Поражение установки подготовки газов деэтанизации означает нарушение всей цепочки от конденсата к полиэтилену.
Также украинские дроны попали в Пуровский завод по переработке газового конденсата (ЗПК) - ключевое перерабатывающее предприятие НОВАТЭКа. Он расположен вблизи города Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе.
Фото: последствия удара Украины по Пуровскому ЗПК (t.me/kiber_boroshno/13477)
Поражена установка осушки сжиженных углеводородных газов (УО СУГ), которая доводит качество СУГ до международных стандартов для экспорта, уточняют эксперты.
Без нее у продукции остается избыток метанола и воды, что означает:
Пуровский ЗПК перерабатывает весь деэтанизированный газовый конденсат месторождений Новатек. Объем переработки в 2024 году - 13,2 миллиона тонн, говорят осинтеры.
Ранее РБК-Украина писало, что Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке стал успешно пораженной целью Украины 9 сентября. На заводе разгорелся пожар.
Кроме того, ССО заявили о рекордном за время войны ударе по российской промышленности. Дроны преодолели более 3000 километров и поразили два крупных газовых завода РФ на Ямале.