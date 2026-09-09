"Прильот" був по двох заводах-гігантах: ССО розкрили деталі рекордної атаки дронів на РФ

ССО заявили про рекордний за час війни удар по російській промисловості: дрони подолали понад 3000 км та уразили два великі газові заводи РФ на Ямалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили Спеціальних Операцій ЗС України .

9 вересня підрозділи Deep Strike ССО завдали удару по двох великих підприємствах газоконденсатної промисловості РФ - Новоуренгойському та Пуровському заводах.

Обидва об'єкти розташовані в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Це один із ключових нафтогазових регіонів Росії, де зосереджені значні потужності з видобутку та переробки вуглеводнів.

Пуровський завод підготовки конденсату у 2025 році переробив 13,4 млн тонн газового конденсату. Підприємство також є важливою ланкою російської газоконденсатної промисловості.

Йдеться про галузь, яка має значення для російської економіки та формує доходи бюджету країни-агресора.

У ССО наголосили, що операція стала частиною далекобійних ударів України по об'єктах, які мають значення для здатності Росії продовжувати війну.

"Уперше! Рекордне ураження за весь час війни", - заявили у Силах спеціальних операцій, коментуючи операцію.