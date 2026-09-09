ua en ru
Ср, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Прильот" був по двох заводах-гігантах: ССО розкрили деталі рекордної атаки дронів на РФ

21:23 09.09.2026 Ср
2 хв
Українські дрони дісталися об'єктів, які Москва вважала глибоким тилом
aimg Марія Науменко
"Прильот" був по двох заводах-гігантах: ССО розкрили деталі рекордної атаки дронів на РФ Фото: оператор дрона (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

ССО заявили про рекордний за час війни удар по російській промисловості: дрони подолали понад 3000 км та уразили два великі газові заводи РФ на Ямалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

9 вересня підрозділи Deep Strike ССО завдали удару по двох великих підприємствах газоконденсатної промисловості РФ - Новоуренгойському та Пуровському заводах.

Обидва об'єкти розташовані в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Це один із ключових нафтогазових регіонів Росії, де зосереджені значні потужності з видобутку та переробки вуглеводнів.

Пуровський завод підготовки конденсату у 2025 році переробив 13,4 млн тонн газового конденсату. Підприємство також є важливою ланкою російської газоконденсатної промисловості.

Йдеться про галузь, яка має значення для російської економіки та формує доходи бюджету країни-агресора.

У ССО наголосили, що операція стала частиною далекобійних ударів України по об'єктах, які мають значення для здатності Росії продовжувати війну.

"Уперше! Рекордне ураження за весь час війни", - заявили у Силах спеціальних операцій, коментуючи операцію.

Нагадуємо, 9 вересня українські дрони уразили Новоуренгойський завод підготовки конденсату до транспортування у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

Компанія Fire Point заявила, що дрони FP-1 подолали понад 3200 км та встановили новий рекорд дальності ураження.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Дрони
Новини
У Новоросійську уразили "Адмірал Ессен", з якого РФ запускає "Калібри" по Україні
У Новоросійську уразили "Адмірал Ессен", з якого РФ запускає "Калібри" по Україні
Аналітика
Закликати людей повертатися в Україну нераціонально: Олексій Позняк, Інститут демографії
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Закликати людей повертатися в Україну нераціонально: Олексій Позняк, Інститут демографії