Рекорди вступу 2025: які виші вибирають абітурієнти та де найвищий конкурсний бал

Прийом заяв на вступ до закладів вищої освіти офіційно завершено. Зараз формуються рейтингові списки, які мають оприлюднити не пізніше 6-го серпня.
РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака у Telegram розповідає, які виші найчастіше вибирали вступники цьогоріч.
"Дивлячись на топ-10 вишів, куди цьогоріч вступники найбільше подавали заяви, можна сказати, що немає єдиного "центру тяжіння", куди масово прагнуть вступити всі. Навпаки, бачимо різноманіття. Абітурієнти вибирають не лише столичні, а й регіональні університети", - зазначає Бабак.
Десятка найпопулярніших вишів серед вступників на бакалаврат:
"Розмови, що діти масово виїхали за кордон і наші аудиторії на початку року будуть порожніми, як бачимо, виявилися перебільшенням", - наголосив чиновник.
Під час вступної кампанії 2025 подали понад 1 мільйон 138 тисяч заяв, з них близько 800 тисяч - на бакалаврат.
"Це більше, ніж торік. Тобто спаду зацікавленості до навчання в українських ЗВО не бачимо. Навпаки, бачимо вступна кампанія активна", - заявляє Бабак.
44,3% заяв надійшли на вступ на бюджетні місця. Майже третина заяв (29,4%) припадає на Київ. Вдвічі менше - на Львівщині, потім традиційно йдуть Харків, Одеса і Дніпро.
"Характерно, що за кількістю заяв на бюджет ситуація плюс-мінус така сама, але Харківщина й Одещина там міняються місцями. Припускаю, що в Харкові вступники переважно орієнтуються на державні університети та спеціальності, тоді як в Одесі більше тяжіють до приватних закладів освіти", - пояснює чиновник.
Втім, він наголосив, що популярність спеціальностей та середній рівень конкурсного балу - не додають оптимізму.
Цьогорічні вступники не змінили тенденцій та вибирали спеціальності, які були популярні і в минулі роки.
ТОП спеціальностей:
На ці спеціальності надійшло від 21 до 71 тисячі заяв. Натомість інженерні спеціальності, критично необхідні для відновлення, користуються набагато меншою популярністю:
Традиційно високий попит на агрономію - понад 9 тисяч заяв та правоохоронну діяльність - 13 тисяч заяв.
Конкурсний середній бал:
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Раніше ми писали про те, коли і де шукати рейтингові списки вступників на контракт та бюджет у 2025 році.
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