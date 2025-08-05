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Рекорды поступления 2025: какие вузы выбирают абитуриенты и где самый высокий конкурсный балл

Куда в этом году абитуриенты подали больше всего заявок на поступление (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Прием заявлений на поступление в учреждения высшего образования официально завершен. Сейчас формируются рейтинговые списки, которые должны обнародовать не позднее 6-го августа.

РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в Telegram рассказывает, какие вузы чаще всего выбирали абитуриенты в этом году.

Какие вузы стали самыми популярными

"Глядя на топ-10 вузов, куда в этом году абитуриенты больше всего подавали заявлений, можно сказать, что нет единого "центра притяжения", куда массово стремятся поступить все. Наоборот, видим многообразие, абитуриенты выбирают не только столичные, но и региональные университеты", - отмечает Бабак.

Десятка самых популярных вузов среди поступающих на бакалавриат:

  • Львовский национальный университет им. И.Франко - подали 44 тысячи заявлений;
  • Национальный университет "Львовская политехника" - 41 769 заявлений;
  • КНУ им Т. Шевченко - 34 120 заявлений;
  • КПИ им. И. Сикорского - 28 384 заявления;
  • Государственный торгово-экономический университет - 22 781 заявление;
  • Черновицкий им. Ю. Федьковича;
  • Прикарпатский им. В. Стефаника;
  • Киевский университет им. В. Гетьмана;
  • Харьковский национальный университет им. В. Каразина;
  • Волынской национальный университет им. Леси Украинки.

"Разговоры, что дети массово выехали за границу и наши аудитории в начале года будут пустыми, как видим, оказались преувеличением", - подчеркнул чиновник.

Во время вступительной кампании 2025 года подали более 1 миллиона 138 тысяч заявлений, из них около 800 тысяч - на бакалавриат.

"Это больше, чем в прошлом году, то есть спада заинтересованности к обучению в украинских ЗВО не видим. Наоборот, видим вступительная кампания активная", - заявляет Бабак.

Срез вступительной кампании

44,3% заявлений подали на поступление на бюджетные места. Почти треть заявлений (29,4%) приходится на Киев. Вдвое меньше - во Львовской области, затем традиционно идут Харьков, Одесса и Днепр.

"Характерно, что по количеству заявлений на бюджет ситуация плюс-минус такая же, но Харьковская и Одесская области там меняются местами. Предполагаю, что в Харькове поступающие преимущественно ориентируются на государственные университеты и специальности, тогда как в Одессе больше тяготеют к частным учебным заведениям", - объясняет чиновник.

Однако он отметил, что популярность специальностей и средний уровень конкурсного балла - не добавляют оптимизма.

Какие специальности самые популярные

Нынешние абитуриенты не изменили тенденций и выбирали специальности, которые были популярны и в прошлые годы.

ТОП специальностей:

  • менеджмент;
  • психология, филология, право, маркетинг;
  • экономика, компьютерные науки, среднее образование, инженеры программного обеспечения, кибербезопасность и защита информации.

На эти специальности поступило от 21 до 71 тысячи заявлений. Зато инженерные специальности, критически необходимые для восстановления, пользуются гораздо меньшей популярностью:

  • биология - 2 тысячи заявлений;
  • химия - почти 900 заявлений;
  • физика - 600 заявлений;
  • математика - чуть больше тысячи.

Традиционно высокий спрос на агрономию - более 9 тысяч заявлений и правоохранительную деятельность - 13 тысяч заявлений.

Конкурсный средний балл:

  • самый высокий средний балл в Харьковской области - 153,2;
  • в Киеве - 148,4;
  • средний балл по регионам - 145.

Читайте также о том, что в 2025 году большинство украинских университетов присоединились к государственному проекту, предусматривающему предоставление грантов на оплату контрактной формы обучения. В нем участвуют уже 150 высших учебных заведений, и перечень постоянно обновляется.

Ранее мы писали о том, когда и где искать рейтинговые списки поступающих на контракт и бюджет в 2025 году.

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