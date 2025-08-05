Рекорды поступления 2025: какие вузы выбирают абитуриенты и где самый высокий конкурсный балл

Прием заявлений на поступление в учреждения высшего образования официально завершен. Сейчас формируются рейтинговые списки, которые должны обнародовать не позднее 6-го августа.
РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в Telegram рассказывает, какие вузы чаще всего выбирали абитуриенты в этом году.
"Глядя на топ-10 вузов, куда в этом году абитуриенты больше всего подавали заявлений, можно сказать, что нет единого "центра притяжения", куда массово стремятся поступить все. Наоборот, видим многообразие, абитуриенты выбирают не только столичные, но и региональные университеты", - отмечает Бабак.
Десятка самых популярных вузов среди поступающих на бакалавриат:
"Разговоры, что дети массово выехали за границу и наши аудитории в начале года будут пустыми, как видим, оказались преувеличением", - подчеркнул чиновник.
Во время вступительной кампании 2025 года подали более 1 миллиона 138 тысяч заявлений, из них около 800 тысяч - на бакалавриат.
"Это больше, чем в прошлом году, то есть спада заинтересованности к обучению в украинских ЗВО не видим. Наоборот, видим вступительная кампания активная", - заявляет Бабак.
44,3% заявлений подали на поступление на бюджетные места. Почти треть заявлений (29,4%) приходится на Киев. Вдвое меньше - во Львовской области, затем традиционно идут Харьков, Одесса и Днепр.
"Характерно, что по количеству заявлений на бюджет ситуация плюс-минус такая же, но Харьковская и Одесская области там меняются местами. Предполагаю, что в Харькове поступающие преимущественно ориентируются на государственные университеты и специальности, тогда как в Одессе больше тяготеют к частным учебным заведениям", - объясняет чиновник.
Однако он отметил, что популярность специальностей и средний уровень конкурсного балла - не добавляют оптимизма.
Нынешние абитуриенты не изменили тенденций и выбирали специальности, которые были популярны и в прошлые годы.
ТОП специальностей:
На эти специальности поступило от 21 до 71 тысячи заявлений. Зато инженерные специальности, критически необходимые для восстановления, пользуются гораздо меньшей популярностью:
Традиционно высокий спрос на агрономию - более 9 тысяч заявлений и правоохранительную деятельность - 13 тысяч заявлений.
Конкурсный средний балл:
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