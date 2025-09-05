Рекорди на світовому ринку: м'ясо та рослинні олії дорожчають

Індекс цін на продукти

Індекс продовольчих цін ФАО (FFPI) у серпні 2025 року становив 130,1 пункту. Це практично не відрізняється від переглянутого липневого рівня в 130,0 пункту.



Зниження цін на зернові та молочні продукти було компенсовано зростанням індексів м'яса, цукру та рослинних олій. Загалом показник виявився на 6,9% вищим, ніж у серпні 2024 року, але на 18,8% нижчим за рекордний рівень березня 2022 року після вторгнення Росії в Україну.



Олії

Індекс цін на рослинні олії зріс до 169,1 пункту, досягнувши максимуму з липня 2022 року. Це зростання на 1,4% за місяць.

Подорожчали пальмова, соняшникова та ріпакова олії, що компенсувало падіння цін на соєву олію. На ринок вплинуло зростання світового попиту і плани Індонезії збільшити норму біопалива у 2026 році. Додатковим фактором стало скорочення пропозиції соняшникової олії в Чорноморському регіоні та ріпакової в Європі.

М'ясо

Індекс цін на м'ясо зріс до 128,0 пункту, оновивши історичний максимум. Це на 0,6% вище липня і на 4,9% вище рівня серпня минулого року.

Зростання забезпечили подорожчання яловичини та баранини. Ціни на яловичину досягли рекорду через високий попит у США та Китаї, що підтримало австралійський і бразильський експорт. Баранина дорожчає п'ятий місяць поспіль на тлі обмеженої пропозиції в Океанії. Ціни на свинину залишаються стабільними, а на м'ясо птиці - знизилися через великі обсяги експорту з Бразилії.

Молочні продукти

Індекс цін на молочну продукцію знизився на 1,3% і становив 152,6 пункту, що стало другим поспіль місяцем падіння. Проте він на 16,2% вищий за рівень серпня 2024 року.

Подешевшали вершкове масло, сир і незбиране сухе молоко. Зниження пов'язане зі збільшенням поставок з Нової Зеландії та ЄС і слабким імпортним попитом в Азії. Водночас ціни на знежирене сухе молоко зросли на 1,8% через обмежені експортні запаси в Новій Зеландії та стабільний попит у Південно-Східній Азії.

Цукор

Індекс цін на цукор у серпні становив 103,6 пункту, показавши невелике зростання на 0,2% після п'яти місяців зниження. Однак він виявився на 9% нижчим, ніж рік тому.

Подорожчання спричинене зниженням урожайності цукрової тростини в Бразилії та високим світовим попитом, особливо з боку Китаю. Водночас прогнози хороших врожаїв в Індії та Таїланді обмежили загальне зростання цін.

Зернові

Індекс цін на зернові становив 105,6 пункту, що на 0,8% нижче липня і на 4,1% нижче серпня минулого року. Міжнародні ціни на пшеницю знизилися через хороші врожаї в ЄС, а також слабкий попит з боку Азії та Північної Африки.

Водночас світові ціни на кукурудзу зростають третій місяць поспіль. Причинами стали спека в ЄС, що впливає на врожай, а також високий попит на корми та етанол у США. За іншими зерновими сорго подешевшало, а ячмінь подорожчав. Ціни на рис у серпні знизилися на 2% через жорстку конкуренцію експортерів.