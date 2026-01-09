Рекорд не втримався. НБУ почав знижувати курс злотого

Офіційний курс польського злотого на 12 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 11,9030 гривень за 1 злотий (-0,02 гривні порівняно з 9 січня).

На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 10 копійок.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,48 гривень і продають по 11,93 гривень. Ці курси майже не змінилися порівняно з попереднім робочим днем. З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 14-19 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 7 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.