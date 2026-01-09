Рекорд не втримався. НБУ почав знижувати курс злотого

Національний банк України (НБУ) почав знижувати офіційний курс злотого, після рекордного значення 11,92 гривні, - на 12 січня курс встановлений на рівні 11,90 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс польського злотого на 12 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 11,9030 гривень за 1 злотий (-0,02 гривні порівняно з 9 січня).
На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 10 копійок.
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,48 гривень і продають по 11,93 гривень. Ці курси майже не змінилися порівняно з попереднім робочим днем. З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 14-19 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 7 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ підвищив курс долара до гривні на 9 копійок. Офіційний курс на 12 січня 2026 року перевищив позначку 43 гривні і досяг 43,0757 гривень за 1 долар. Офіційний курс євро на 12 січня становить 50,1444 гривень за 1 євро (-0,03 грн).
На міжбанку курс долара в результаті торгів 8 січня зріс на 20 копійок порівняно з курсами 7 січня - до 43,11-43,14 гривень (купівля-продаж), а курс купівлі-продажу євро становив 50,29-50,31 гривень (+0,09 копійок порівняно з попереднім днем).
Нагадаємо, що офіційний курс злотого на 9 січня досяг рекордного значення - 11,92 гривні, що на 7 копійок вище за курс 8 січня. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс із 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).