Рекорд не удержался. НБУ начал снижать курс злотого

Официальный курс польского злотого на 12 января 2026 года установлен на таком уровне: 11,9030 гривен за 1 злотый (-0,02 гривны по сравнению с 9 января).

В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 10 копеек.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,48 гривен и продают по 11,93 гривен. Эти курсы почти не изменились по сравнению с предыдущим рабочим днем. С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 14-19 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 7 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.