Нацбанк підняв курс злотого до нового максимуму

Національний банк України (НБУ) встановив курс польського злотого до гривні на 9 січня 11,92 гривень, що на 7 копійок вище за курс 8 січня і є новим максимальним значенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс польського злотого на 9 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 11,9242 гривень за 1 злотий.

На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 12 копійок.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,48 гривень і продають по 11,92 гривень. Ці курси знизилися порівняно з попереднім робочим днем на 4 копійки. З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 13-19 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 6-7 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.