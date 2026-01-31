Рекорд за роки війни: Україна та Індія наростили торгівлю до максимуму

Зокрема, експорт українських товарів в Індію минулого року склав 858 млн доларів, імпорт з Індії - 1758 млн доларів (найбільше припадає на паливні матеріали та продукцію фармакології). Сумарний обсяг торгівлі між двома країнами у 2025 році склав 2,62 млрд доларів.

Це перевищує показник 2024 року - 2,29 млрд доларів, - а також обсяги двосторонньої україно-індійської торгівлі у 2022 та 2023 роках.

Як зазначають в посольстві Індії, спрощення торгівельних бар'єрів завдяки досягнутим у 2024 році угодам здатне подвоїти обсяг торгівлі між країнами.

Крім того, великі перспективи має не лише двостороння торгівля між країнами, а й інші галузі співпраці.

"Двосторонні зв’язки, зміцнені візитом прем’єр-міністра Моді до Києва у 2024 році - першим візитом індійського прем’єра після здобуття незалежності, - принесли угоди в галузях медицини, сільського господарства та культури. А також підтвердили роль фармацевтики галузі як опорної галузі співпраці, через спільні підприємства та спрощені процедури реєстрації", - вказали в посольстві Індії.

Серед окремих галузей співпраці там також виділили енергетику, біотехнології, виробництво двигунів та космічну галузь.

