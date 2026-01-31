Рекорд за годы войны: Украина и Индия нарастили торговлю до максимума

В частности, экспорт украинских товаров в Индию в прошлом году составил 858 млн долларов, импорт из Индии - 1758 млн долларов (больше всего приходится на топливные материалы и продукцию фармакологии). Суммарный объем торговли между двумя странами в 2025 году составил 2,62 млрд долларов.

Это превышает показатель 2024 года - 2,29 млрд долларов, - а также объемы двусторонней украино-индийской торговли в 2022 и 2023 годах.

Как отмечают в посольстве Индии, упрощение торговых барьеров благодаря достигнутым в 2024 году соглашениям способно удвоить объем торговли между странами.

Кроме того, большие перспективы имеет не только двусторонняя торговля между странами, но и другие области сотрудничества.

"Двусторонние связи, укрепленные визитом премьер-министра Моди в Киев в 2024 году - первым визитом индийского премьера после обретения независимости, - принесли соглашения в области медицины, сельского хозяйства и культуры. А также подтвердили роль фармацевтики отрасли как опорной отрасли сотрудничества, через совместные предприятия и упрощенные процедуры регистрации", - указали в посольстве Индии.

Среди отдельных отраслей сотрудничества там также выделили энергетику, биотехнологии, производство двигателей и космическую отрасль.