RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Рекорд за годы войны: Украина и Индия нарастили торговлю до максимума

Фото: Владимир Зеленский и Нарендра Моди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Объем двусторонней торговли между Украиной и Индией в 2025 году стал крупнейшим за время полномасштабной российско-украинской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные посольства Индии в Киеве.

В частности, экспорт украинских товаров в Индию в прошлом году составил 858 млн долларов, импорт из Индии - 1758 млн долларов (больше всего приходится на топливные материалы и продукцию фармакологии). Суммарный объем торговли между двумя странами в 2025 году составил 2,62 млрд долларов.

Это превышает показатель 2024 года - 2,29 млрд долларов, - а также объемы двусторонней украино-индийской торговли в 2022 и 2023 годах.

Как отмечают в посольстве Индии, упрощение торговых барьеров благодаря достигнутым в 2024 году соглашениям способно удвоить объем торговли между странами.

Кроме того, большие перспективы имеет не только двусторонняя торговля между странами, но и другие области сотрудничества.

"Двусторонние связи, укрепленные визитом премьер-министра Моди в Киев в 2024 году - первым визитом индийского премьера после обретения независимости, - принесли соглашения в области медицины, сельского хозяйства и культуры. А также подтвердили роль фармацевтики отрасли как опорной отрасли сотрудничества, через совместные предприятия и упрощенные процедуры регистрации", - указали в посольстве Индии.

Среди отдельных отраслей сотрудничества там также выделили энергетику, биотехнологии, производство двигателей и космическую отрасль.

Напомним, недавно Индия и ЕС согласовали историческое торговое соглашение, которое готовили 20 лет.

Однако в администрации США резко раскритиковали соглашение между Индией и ЕС. Там его связали с "финансированием войны" против Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаИндияЭкономика Украины