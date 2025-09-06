UA

Рекорд під загрозою: гол у ворота України став для Мбаппе історичним (відео)

Фото: Кіліан Мбаппе (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Нападник мадридського "Реала" та збірної Франції Кіліан Мбаппе продовжує переписувати історію національної команди.

Про те, яке досягнення підкорилось зірковому французу – розповідає РБК-Україна.

Зрівнявся з легендою

У відбірковому матчі ЧС-2026 проти України (2:0) Мбаппе забив свій черговий м'яч, який став для нього вже 51-м у футболці "Ле Бле".

Цей гол дозволив Мбаппе наздогнати легендарного форварда Тьєррі Анрі, на рахунку якого стільки ж результативних ударів за збірну. Таким чином 25-річний нападник опинився серед трьох найкращих бомбардирів в історії Франції.

Зазначимо, що Анрі забив свій 51 гол за 123 поєдинки за збірну, тоді як Мбаппе для цього вистачило 91 матчу.

Рекорд Жиру під загрозою

Абсолютний бомбардирський рекорд збірної Франції належить Олів'є Жиру, який має у своєму активі 57 забитих м'ячів. Враховуючи форму Мбаппе та його стабільність у національній команді, експерти не сумніваються, що вже найближчим часом він зможе перевершити цей показник.

Топ-5 бомбардирів збірної Франції за історію:

  1. Олів'є Жиру – 57 голів (137 матчів)
  2. Кіліан Мбаппе – 51 (91)
  3. Тьєррі Анрі – 51 (123)
  4. Антуан Грізманн – 44 (137)
  5. Мішель Платіні – 41 (72)

Старт відбору на ЧС-2026

Збірні України та Франції стартували у кваліфікації чемпіонату світу-2026 поєдинком у польському Вроцлаві, який був номінально домашнім для "синьо-жовтих".

Французи здобули впевнену перемогу – 2:0 завдяки голам Мбаппе та Майкла Олісе. У паралельній грі групи D збірна Ісландії вдома розгромила Азербайджан – 5:0.

У наступному турі відбору, що відбудеться у вівторок, 9 вересня між собою зіграють: Азербайджан – Україна та Франція – Ісландія.

Раніше ми розповіли, як Аргентина, Бразилія та ще три збірні забезпечили місце на мундіалі.

Також ми писали, що Ліонель Мессі зіграв останній домашній матч за збірну Аргентини.

