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Рекорд "Національного кешбеку": українці у травні отримали майже пів мільярда гривень

У травні українці отримали рекордну виплату за програмою "Національний кешбек" (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У травні 2025 року учасники державної програми "Національний кешбек" отримали 490 мільйонів гривень - це найбільша сума щомісячних виплат від старту ініціативи у вересні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Міністерства економіки України.

Як працює "Національний кешбек"

Мета ініціативи - стимулювати споживання українських товарів. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю понад 400 тисяч найменувань вітчизняної продукції: продуктів, напоїв, одягу, косметики, побутової хімії, меблів, товарів для тварин тощо.

Щоб отримати кешбек, необхідно купувати ці товари у магазинах-учасниках програми. Перевірити товар можна в застосунку "Дія" за допомогою сканера штрихкодів у розділі "Національний кешбек".

Загалом до програми вже приєдналося понад 3,5 мільйона українців. У порівнянні у травні з квітнем сума зросла на 10% (у квітні виплати становили 445 млн грн). Загальна сума кешбеку, яку українці отримали за час дії програми, досягла 2,9 мільярда гривень.

Як приєднатися до програми

Щоб стати учасником програми, потрібно:

  • подати заявку через сайт або застосунок одного з 20 банків-учасників;
  • визначити картки для оплати та надати дозвіл на передачу транзакцій банком;
  • відкрити фізичну або віртуальну картку "Національний кешбек";
  • обрати цю картку в "Дії" для отримання виплат.

Важливо: кешбек нараховується лише за покупки, здійснені картками, зареєстрованими у програмі.

На що можна витратити гроші

Отримані кошти можна використовувати до кінця 2025 року на:

  • оплату комунальних та інших послуг;
  • придбання ліків, книжок;
  • благодійність, купівлю військових облігацій або донати на ЗСУ.

Кешбек не оподатковується та не впливає на призначення пільг чи субсидій.

Програму реалізує Міністерство економіки у партнерстві з Мінцифри, НБУ, ДПС, Ощадбанком та іншими банками, за підтримки Mastercard і Visa.

Читайте також про те, як українцям сплатити рахунки за газ "Національним кешбеком".

Раніше ми пояснювали, як через "Дію" перевірити, чи бере товар участь у програмі "Національний кешбек".

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