Рекорд "Національного кешбеку": українці у травні отримали майже пів мільярда гривень

У травні 2025 року учасники державної програми "Національний кешбек" отримали 490 мільйонів гривень - це найбільша сума щомісячних виплат від старту ініціативи у вересні 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Міністерства економіки України.
Мета ініціативи - стимулювати споживання українських товарів. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю понад 400 тисяч найменувань вітчизняної продукції: продуктів, напоїв, одягу, косметики, побутової хімії, меблів, товарів для тварин тощо.
Щоб отримати кешбек, необхідно купувати ці товари у магазинах-учасниках програми. Перевірити товар можна в застосунку "Дія" за допомогою сканера штрихкодів у розділі "Національний кешбек".
Загалом до програми вже приєдналося понад 3,5 мільйона українців. У порівнянні у травні з квітнем сума зросла на 10% (у квітні виплати становили 445 млн грн). Загальна сума кешбеку, яку українці отримали за час дії програми, досягла 2,9 мільярда гривень.
Щоб стати учасником програми, потрібно:
Важливо: кешбек нараховується лише за покупки, здійснені картками, зареєстрованими у програмі.
Отримані кошти можна використовувати до кінця 2025 року на:
Кешбек не оподатковується та не впливає на призначення пільг чи субсидій.
Програму реалізує Міністерство економіки у партнерстві з Мінцифри, НБУ, ДПС, Ощадбанком та іншими банками, за підтримки Mastercard і Visa.
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Раніше ми пояснювали, як через "Дію" перевірити, чи бере товар участь у програмі "Національний кешбек".
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