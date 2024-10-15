"Національний кешбек": як перевірити, чи бере товар участь у програмі через "Дію"
У застосунку "Дія" з’явилася нова функція сканування штрихкодів товарів, що дозволяє українцям перевірити, чи бере товар участь у програмі "Національний кешбек". Таким чином можна дізнатися, чи отримаєте кешбек за покупку конкретного товару.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство економіки України.
Українці тепер можуть самостійно перевіряти, чи бере товар участь у програмі "Національний кешбек" за допомогою сканера штрихкодів у застосунку "Дія". Ця функція дозволяє визначити, чи отримає покупець кешбек у розмірі 10% від держави за придбання українських товарів.
Попри те, що деякі товари можуть вироблені в Україні, вони можуть не брати участі у програмі "Національний кешбек". Також можна дізнатися, що товар не бере участі у програмі.
У відомстві зазначають, що сьогодні українцям вже нараховано 90 млн грн кешбеку за купівлю вітчизняних товарів. З моменту запуску програми "Національний кешбек" 1,18 млн українців отримали кешбек, а 1,9 млн громадян долучилися до програми. Виплати доступні на 267 тис. українських товарів від 1352 місцевих виробників.
Щоб отримати кешбек, необхідно подати заявку через банк, який бере участь у програмі, і активувати відповідну картку в "Дії".
Раніше РБК-Україна розповідало, що Мінцифри завершило публічний бета-тест програми "Національний кешбек" та офіційно запустило послугу у повному форматі. З 2 вересня команда відомства перевіряла роботу системи, виправляла помилки та отримувала відгуки від користувачів. Тепер програма готова до використання всіма охочими.
Нагадаємо, програма "Національний кешбек" – це ініціатива, яка дозволяє громадянам отримувати часткове повернення коштів (кешбек) за покупки у партнерських магазинах або за послуги. Програма орієнтована на підтримку українських виробників і сприяє популяризації вітчизняних товарів. Отримані кошти можна використовувати для подальших покупок або виводити на банківську картку. Вона також заохочує використання електронних платіжних систем для зручності та прозорості розрахунків. У Мінекономіки роз'яснили процес реєстрації для участі в програмі.
Виплати кешбеку здійснюватимуться щомісяця, до 20 числа наступного місяця. Водночас максимальна сума кешбеку, яку можна отримати за один місяць, становить 3000 гривень.
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