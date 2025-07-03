Рекорд "Национального кэшбэка": украинцы в мае получили почти полмиллиарда гривен

Как работает "Национальный кэшбэк"

Цель инициативы - стимулировать потребление украинских товаров. Сейчас кэшбэк в размере 10% начисляется за покупку более 400 тысяч наименований отечественной продукции: продуктов, напитков, одежды, косметики, бытовой химии, мебели, товаров для животных и тому подобное.

Чтобы получить кэшбэк, необходимо покупать эти товары в магазинах-участниках программы. Проверить товар можно в приложении "Дія" с помощью сканера штрихкодов в разделе "Национальный кэшбэк".

Всего к программе уже присоединилось более 3,5 миллиона украинцев. По сравнению с апрелем в мае сумма выросла на 10% (в апреле выплаты составили 445 млн грн). Общая сумма кэшбэка, которую украинцы получили за время действия программы, достигла 2,9 миллиарда гривен.

Как присоединиться к программе

Чтобы стать участником программы, нужно:

подать заявку через сайт или приложение одного из 20 банков-участников;

определить карты для оплаты и предоставить разрешение на передачу транзакций банком;

открыть физическую или виртуальную карту "Национальный кэшбэк";

выбрать эту карту в "Дії" для получения выплат.

Важно: кэшбэк начисляется только за покупки, совершенные картами, зарегистрированными в программе.

На что можно потратить деньги

Полученные средства можно использовать до конца 2025 года на:

оплату коммунальных и других услуг;

приобретение лекарств, книг;

благотворительность, покупку военных облигаций или донаты на ВСУ.

Кэшбэк не облагается налогом и не влияет на назначение льгот или субсидий.

Программу реализует Министерство экономики в партнерстве с Минцифры, НБУ, ГНС, Ощадбанком и другими банками, при поддержке Mastercard и Visa.