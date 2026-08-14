Рекорд із часів мобілізації: 70% росіян визнали ситуацію в РФ "вибухонебезпечною"

Частка росіян, які вважають політичну обстановку в країні напруженою або вибухонебезпечною, досягла 70%. Це найвищий показник із вересня 2022 року, коли в РФ оголосили мобілізацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування "Левада-центру".
Більшість опитаних - 57% - охарактеризували нинішній стан у Росії як напружений. Ще 13% респондентів вважають обстановку критичною та вибухонебезпечною.
Позитивні оцінки дали лише 26% громадян, з яких 19% називають ситуацію спокійною, а 7% - благополучною.
Соціологи зазначають, що зіставний рівень тривожності фіксували у вересні 2022 року на тлі оголошення мобілізації, коли негативні оцінки склали 71%.
Зростання песимізму спостерігається із середини 2025 року. Зокрема, з травня 2025 року частка тих, хто бачить напруженість, зросла на 10 в. п., а частка оцінок "критична/вибухонебезпечна" з вересня 2025 року збільшилася на 8 в. п.
Респонденти з негативним сприйняттям пояснюють свої настрої низкою конкретних проблем:
Нагадаємо, частка росіян, які вважають війну проти України успішною, впала до 50%. Це найнижчий показник від початку повномасштабного вторгнення.
Зазначимо, нещодавно Інститут вивчення війни повідомляв, що росіяни виявляють все більший інтерес до завершення війни РФ проти України. Цьому посприяли українські атаки, від яких ППО країни-агресорки не змогла їх захистити.
Зазначимо, рейтинг схвалення дій російського диктатора Володимира Путіна серед громадян Росії впав до мінімуму від початку повномасштабної війни проти України.