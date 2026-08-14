Рекорд із часів мобілізації: 70% росіян визнали ситуацію в РФ "вибухонебезпечною"

Більшість опитаних - 57% - охарактеризували нинішній стан у Росії як напружений. Ще 13% респондентів вважають обстановку критичною та вибухонебезпечною.

Позитивні оцінки дали лише 26% громадян, з яких 19% називають ситуацію спокійною, а 7% - благополучною.

Соціологи зазначають, що зіставний рівень тривожності фіксували у вересні 2022 року на тлі оголошення мобілізації, коли негативні оцінки склали 71%.

Зростання песимізму спостерігається із середини 2025 року. Зокрема, з травня 2025 року частка тих, хто бачить напруженість, зросла на 10 в. п., а частка оцінок "критична/вибухонебезпечна" з вересня 2025 року збільшилася на 8 в. п.

Головні причини страхів та невдоволення

Респонденти з негативним сприйняттям пояснюють свої настрої низкою конкретних проблем:

45% - триваючими бойовими діями;

21% - атаками безпілотників та обстрілами території РФ;

18% - страхом за власне життя, дітей і майбутнє;

10% - нестабільністю та відсутністю впевненості у завтрашньому дні;

9% - економічною кризою та зростанням цін;

7% - дефіцитом бензину;

6% - недовірою до владних інститутів, а також проблемами зі світлом, інтернетом та зв'язком.

Нагадаємо, частка росіян, які вважають війну проти України успішною, впала до 50%. Це найнижчий показник від початку повномасштабного вторгнення.