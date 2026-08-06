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Кількість росіян, які вірять в успіх війни проти України, впала до мінімуму з 2022 року

22:00 06.08.2026 Чт
2 хв
Попередній антирекорд зафіксували на тлі мобілізації в країні-агресорці
aimg Валерій Ульяненко
Кількість росіян, які вірять в успіх війни проти України, впала до мінімуму з 2022 року Фото: росіяни (Getty Images)
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Частка росіян, які вважають війну проти України успішною, впала до 50%. Це найнижчий показник від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування "Левада-центру".

За даними соціологів, у липні лише 8% опитаних оцінили перебіг військових дій як "дуже успішний", а ще 42% - як "радше успішний".

Загалом за останній рік сумарна частка тих, хто вважає вторгнення успішним, скоротилася на 19 відсоткових пунктів.

Попередній антирекорд фіксували восени 2022 року на тлі оголошення мобілізації в РФ. Тоді успішним вторгнення вважали 53% респондентів (9% - дуже успішно, 44% - радше успішно).

Наразі 28% росіян вважають, що війна триває неуспішно. З них 8% оцінюють перебіг як вкрай неуспішний, а 20% - як радше неуспішний.

Вищим цей негативний показник був лише у листопаді 2022 року, коли сягав 32%.

Нагадаємо, нещодавно Інститут вивчення війни повідомляв, що росіяни виявляють все більший інтерес до завершення війни Росії проти України. Цьому посприяли українські атаки, від яких ППО країни-агресорки не змогла їх захистити.

Зазначимо, рейтинг схвалення дій російського диктатора Володимира Путіна серед громадян Росії впав до мінімуму від початку повномасштабної війни проти України.

Серед головних причин - блокування Telegram, обмеження мобільного інтернету, зростання цін, а також втома росіян від війни.

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