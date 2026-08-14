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Рекорд со времен мобилизации: 70% россиян признали ситуацию в РФ "взрывоопасной"

19:42 14.08.2026 Пт
2 мин
Наибольшее недовольство у россиян вызывают продолжающиеся боевые действия
aimg Валерий Ульяненко
Фото: россияне (Getty Images)

Доля россиян, считающих политическую обстановку в стране напряженной или взрывоопасной, достигла 70%. Это самый высокий показатель с сентября 2022 года, когда в РФ объявили мобилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса "Левада-центра".

Большинство опрошенных - 57% - охарактеризовали нынешнее состояние в России как напряженное. Еще 13% респондентов считают обстановку критической и взрывоопасной.

Положительные оценки дали только 26% граждан, из которых 19% называют ситуацию спокойной, а 7% - благополучной.

Социологи отмечают, что сопоставимый уровень тревожности фиксировали в сентябре 2022 года на фоне объявления мобилизации, когда отрицательные оценки составили 71%.

Рост пессимизма наблюдается с середины 2025 года. В частности, с мая 2025 года доля тех, кто видит напряженность, возросла на 10 п. п., а доля оценок "критическая/взрывоопасная" с сентября 2025 увеличилась на 8 п. п.

Главные причины страхов и недовольства

Респонденты с отрицательным восприятием объясняют свои настроения рядом конкретных проблем:

  • 45% - продолжающимися боевыми действиями;
  • 21% - атаками беспилотников и обстрелами территории РФ;
  • 18% - страхом за собственную жизнь, детей и будущее;
  • 10% - нестабильностью и отсутствием уверенности в завтрашнем дне;
  • 9% - экономическим кризисом и ростом цен;
  • 7% - дефицитом бензина;
  • 6% - недоверием к властным институтам, а также проблемами со светом, интернетом и связью.

Напомним, доля россиян, считающих войну против Украины успешной, упала до 50%. Это самый низкий показатель с самого начала полномасштабного вторжения.

Отметим, что недавно Институт изучения войны сообщал, что россияне проявляют все больший интерес к завершению войны РФ против Украины. Этому поспособствовали украинские атаки, от которых ПВО страны-агрессора не смогло их защитить.

Отметим, рейтинг одобрения действий российского диктатора Владимира Путина среди граждан России снизился до минимума с начала полномасштабной войны против Украины.

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