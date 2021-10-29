По рекомендации врачей. Елизавета II две недели будет работать в облегченном режиме

95-летняя королева Великобритании Елизавета II по меньшей мере две недели будет работать в облегченном режиме. Такие рекомендации дали ей врачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Врачи Ее Величества рекомендовали ей продолжать отдых как минимум в течение следующих двух недель. Врачи рекомендовали, чтобы в это время Ее Величество продолжала выполнять лишь легкие дела, в том числе некоторые аудиенции в онлайн формате, но не совершала никаких официальных визитов", - говорится в сообщении.

Источник из окружения королевы сообщил изданию, что Елизавета II остается в хорошем настроении и продолжает выполнять "легкие обязанности".