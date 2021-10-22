Королева Елизавета II по совету врачей провела ночь в больнице. Во дворце заявили, что медицинский персонал велел королеве отдохнуть и ее болезнь не связана с COVID-19.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Елизавета II вернулась в Виндзорский замок в четверг и была, как говорится в сообщении, "в хорошем настроении".

"После того, как врач посоветовал отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем ​​для некоторых предварительных исследований, а сегодня (четверг) вернулась в Виндзорский замок в обеденное время и остается в хорошем настроении", - заявили во дворце.

Королева осталась в больнице с практической точки зрения и ее медицинская бригада проявила осторожность. По словам источника, в четверг Елизавета II "выполняла некоторые легкие обязанности".