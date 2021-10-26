По совету врача. Елизавета II не поедет на климатический саммит
Королева Великобритании Елизавета II не будет участвовать в климатическом саммите. Он пройдет на этих выходных в Глазго.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"В соответствии с советом отдохнуть, Королева выполняет легкие обязанности в Виндзорском замке. Ее Величество с сожалением решила, что она не поедет в Глазго для участия в вечернем приеме COP26 в понедельник, 1 ноября", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что королева Британии разочарована тем, что не сможет присутствовать на приеме, однако она выступит с обращением к собравшимся делегатам через записанное видеообращение.
По данным издания, Елизавета II находится в хорошем расположении духа, продолжает выполнять легкие поручения.
Напомним, ранее Елизавета II по совету врачей провела ночь в больнице.