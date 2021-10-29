За рекомендацією лікарів. Єлизавета II два тижні працюватиме в полегшеному режимі

95-річна королева Великобританії Єлизавета II щонайменше два тижні працюватиме в полегшеному режимі. Такі рекомендації дали їй лікарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Лікарі Її Величності рекомендували їй продовжувати відпочинок як мінімум протягом наступних двох тижнів. Лікарі рекомендували, щоб в цей час Її Величність продовжувала виконувати лише легкі справи, в тому числі деякі аудієнції в онлайн форматі, але не здійснювала ніяких офіційних візитів", - йдеться в повідомленні.
Джерело з оточення королеви повідомило виданню, що Єлизавета II залишається в гарному настрої і продовжує виконувати "легкі обов'язки".
Нагадаємо, раніше Єлизавета II за порадою лікарів провела ніч у лікарні.
Крім того, королева Великобританії Єлизавета II не братиме участі в кліматичному саміті за порадою лікарів.