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За рекомендацією лікарів. Єлизавета II два тижні працюватиме в полегшеному режимі

Автор: Валерія Поліщук

95-річна королева Великобританії Єлизавета II щонайменше два тижні працюватиме в полегшеному режимі. Такі рекомендації дали їй лікарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Лікарі Її Величності рекомендували їй продовжувати відпочинок як мінімум протягом наступних двох тижнів. Лікарі рекомендували, щоб в цей час Її Величність продовжувала виконувати лише легкі справи, в тому числі деякі аудієнції в онлайн форматі, але не здійснювала ніяких офіційних візитів", - йдеться в повідомленні.

Джерело з оточення королеви повідомило виданню, що Єлизавета II залишається в гарному настрої і продовжує виконувати "легкі обов'язки".

Нагадаємо, раніше Єлизавета II за порадою лікарів провела ніч у лікарні.

Крім того, королева Великобританії Єлизавета II не братиме участі в кліматичному саміті за порадою лікарів.

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Єлизавета IIВеликобританія