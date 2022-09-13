От реки туристов останется ручеек: Кулеба о запрете россиянам въезжать в ЕС

"Потому что в тот момент, когда Германия предложила отменить действие соглашения об упрощенном оформлении виз, по сути, это и есть признание, что граждане России должны ощутить последствия того, что делает их президент, и того, что они поддерживают действия своего президента", - заявил он.

По мнению Кулебы, важный психологический перелом состоялся, и аргумент о том, что это только Путин виноват, оставили в прошлом, это большое достижение.

"Теперь мы просто будем работать над закручиванием этих гаек, и этот поток, река российских туристов будет сужаться, останется ручеек, а там потом и перекроем эту историю", - добавил министр.

Напомним, Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

Кроме того, Латвия ввела ограничения на въезд россия через внешнюю границу ЕС, что ограничит въезд граждан РФ с краткосрочными шенгенскими визами.

Добавим, что Эстония, Латвия, Литва и Польша договорились об общем региональном подходе, выразив "политическую волю и твердое намерение установить национальные временные меры для граждан России, имеющих визы ЕС".

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