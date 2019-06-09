На реках Украины ожидается подъем уровня воды

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Уровень воды повысится на левых притоках Днестра

Синоптики предупредили о подъеме уровня воды на реках Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей в воскресенье, 9 июня 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу Укргидрометцентра, 9-10 июня на левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях уровень воды может подняться на 0,2 - 0,8 м над уровнями на 8:00 субботы.

Отмечается, что местами возможен выход воды на пойму, а при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий в трех областях Украины наблюдается подтопления населенных пунктов. Так, подтопления населенных пунктов зафиксированы в Херсонской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что в Кировоградский и Винницкой областях из-за резкого изменения погоды были подтоплены более 40 жилых домов, а также приусадебные участки и подвальные помещения.

Кроме того, в ночь с 5 на 6 июня в результате осложнения погодных условий обесточены 80 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Херсонская - 18 н.п., Черкасская - 17 н.п., Житомирская - 14 н.п., Киевская - 12 н.п., Хмельницкая - 9 н.п., Кировоградская - 6 н.п. и Волынская - 4 н.п.