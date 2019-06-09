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На річках України очікується підйом рівня води

Новини » Суспільство    09.06.2019 - 08:57
На річках України очікується підйом рівня води
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Рівень води підвищиться на лівих притоках Дністра

Синоптики попередили про підйом рівня води на річках Тернопільської, Хмельницької та Вінницької областей у неділю, 9 червня 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом Укргідрометцентру, 9-10 червня на лівих притоках Дністра у Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях рівень води може піднятися на 0,2 - 0,8 метрів над рівнями на 8:00 суботи.

Зазначається, що місцями можливий вихід води на заплаву, а при сильних зливах можливе формування значного місцевого стоку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через погіршення погодних умов у трьох областях України спостерігається підтоплення населених пунктів. Так, підтоплення населених пунктів зафіксовані у Херсонській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Раніше РБК-Україна писало, що у Кіровоградський та Вінницькій областях через різку зміну погоди було підтоплено більше 40 житлових будинків, а також присадибні ділянки і підвальні приміщення.

Крім того, в ніч з 5 на 6 червня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 80 населених пунктів у 7 областях, а саме: Херсонська - 18 н.п., Черкаська - 17 н.п., Житомирська - 14 н.п., Київська - 12 н.п., Хмельницька - 9 н.п., Кіровоградська - 6 н.п. та Волинська - 4 н.п.

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