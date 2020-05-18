Реинтеграция Донбасса невозможна без национального диалога, - Резников

Реинтеграция оккупированного Донбасса невозможна без национального инклюзивного диалога. При этом процесс реинтеграции должен быть принят всей Украиной.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, реинтеграция Донбасса невозможна без принятия ее со стороны всей Украины.

"Поэтому, когда мы говорим о главной идеологии министерства, мы говорим, что это, в принципе, министерство национального единства. Поскольку для того, чтобы провести реинтеграцию, нужно провести национальный инклюзивный диалог, всех друг с другом", - отметил Резников.

Он также подчеркнул, что согласно социологическим исследованиям, большинство жителей оккупированного Донбасса не готово вернуться в состав Украины. При этом неготовность к принятию территорий есть и в самой Украине.

Резников добавил, что Украина может достучаться до жителей ОРДЛО через сервисы, услуги и понимание людей.

Напомним, ранее Резников заявил, что представители оккупированного Донбасса в Контактной группе для участия в ее работе должны иметь общественную легитимность. Это могут быть священники, журналисты, юристы или представители местной власти, избранной на выборах 2010 года.

Отметим, украинская прокуратура начала расследовать принудительную "национализацию" на оккупированном Донбассе.