Реінтеграція Донбасу неможлива без національного діалогу, - Резніков

Реінтеграція окупованого Донбасу неможлива без національного інклюзивного діалогу. При цьому процес реінтеграції має бути прийнятий всією Україною.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, реінтеграція Донбасу неможлива без прийняття її з боку всієї України.

"Тому, коли ми говоримо про головну ідеологію міністерства, ми говоримо, що це, в принципі, міністерство національної єдності. Оскільки для того, щоб провести реінтеграцію, потрібно провести національний інклюзивний діалог, всіх один з одним", - зазначив Рєзніков.

Він також підкреслив, що згідно з соціологічними дослідженнями, більшість жителів окупованого Донбасу не готова повернутися до складу України. При цьому неготовність до прийняття територій є і в самій Україні.

Резніков додав, що Україна може достукатися до жителів ОРДЛО через сервіси, послуги і розуміння людей.

Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що представники окупованого Донбасу в Контактній групі для участі в її роботі повинні мати суспільну легітимність. Це можуть бути священики, журналісти, юристи або представники місцевої влади, обраної на виборах 2010 року.

Зазначимо, українська прокуратура почала розслідувати примусову "націоналізацію" на окупованому Донбасі.