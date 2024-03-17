Регулювальник для пішоходів. Поліція нагадала про розшифровку жестів

Пішоходи, як і водії також є учасниками дорожнього руху. Правоохоронці нагадали, як правильно та безпечно перейти дорогу, якщо світлофор зламався, а на дорозі стоїть регулювальник руху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.
Якщо на перехресті ви бачите регулювальника, то його сигнали мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків.
Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:
Права рука витягнута вперед:
Рука піднята вгору:
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