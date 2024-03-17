Регулювальник для пішоходів. Поліція нагадала про розшифровку жестів

Якщо на перехресті ви бачите регулювальника, то його сигнали мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків.

Жести регулювальника для пішоходів:

Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;

Права рука витягнута вперед:

пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;

Рука піднята вгору:

рух пішоходів заборонено в усіх напрямках.

Штрафи за порушення правил дорожнього руху

Штрафи, які накладають на водіїв-порушників - це не просто покарання, це свого роду плата за безпеку. Про найпопулярніші штрафи для українських водіїв - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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