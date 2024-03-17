Регулировщик для пешеходов. Полиция напомнила о расшифровке жестов

Если на перекрестке вы видите регулятор, то его сигналы имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков.

Жесты регулятора для пешеходов:

Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулятора;

Правая рука вытянута вперед:

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулятора;

Рука приподнята вверх:

движение пешеходов запрещено по всем направлениям.

Штрафы за нарушение ПДД

Штрафы, налагаемые на водителей-нарушителей - это не просто наказание, это своего рода плата за безопасность. О самых популярных штрафах для украинских водителей - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы сообщали, что о том, стоит ли обжаловать штраф о нарушении ПДД, и как это все-таки сделать.

Ранее РБК-Украина рассказывала, как работают камеры фиксации нарушений в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.