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Регулировщик для пешеходов. Полиция напомнила о расшифровке жестов

Фото: регулятор для пешеходов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пешеходы, как и водители также являются участниками дорожного движения. Правоохранители напомнили, как правильно и безопасно перейти дорогу, если светофор сломался, а на дороге стоит регулировщик движения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на патрульную полицию Киева.

Если на перекрестке вы видите регулятор, то его сигналы имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков.

Жесты регулятора для пешеходов:

Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

  • пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулятора;

Правая рука вытянута вперед:

  • пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулятора;

Рука приподнята вверх:

  • движение пешеходов запрещено по всем направлениям.

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Автомобильное движение