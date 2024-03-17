Регулировщик для пешеходов. Полиция напомнила о расшифровке жестов

Пешеходы, как и водители также являются участниками дорожного движения. Правоохранители напомнили, как правильно и безопасно перейти дорогу, если светофор сломался, а на дороге стоит регулировщик движения.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на патрульную полицию Киева.
Если на перекрестке вы видите регулятор, то его сигналы имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков.
Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:
Правая рука вытянута вперед:
Рука приподнята вверх:
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