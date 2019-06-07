Регулятор утвердил новые тарифы для "Укрэнерго"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила тарифы для НЭК "Укрэнерго" на II полугодие 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в компании, "Укрэнерго" в новом рынке будет иметь два тарифа: на передачу электроэнергии - 34,74 коп/кВт·ч и на диспетчерское управление - 0,89 коп/кВт·ч.

Новые тарифы учитывают фактические показатели деятельности компании в i полугодии и решение правительства об увеличении отчисления части чистой прибыли с 75 до 90%, сообщили в компании.

В то же время остается нерешенным вопрос возложения спецобязательств по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей - компенсацию поставщикам универсальных услуг разницы тарифов на электроэнергию. Этот вопрос сейчас находится на доработке в Кабинете министров Украины, говорится в сообщении.

"В случае принятия решения о возложении на "Укрэнерго" таких обязательств, компания не имеет финансовых источников для выполнения указанных спецобязательств. Действующие процедуры установления тарифов лицензиатам не позволяют сменить тариф раньше, чем в течение семи недель. Учитывая это, возложение спецобязательств на оператора системы передачи вообще невозможно. Поэтому мы обращаемся к правительству и просим учесть это при принятии окончательного решения", - отметил руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на заседании 5 июня положил специальные обязательства по обеспечению населения электроэнергией по фиксированной цене на госкомпании НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и НЭК "Укрэнерго", а также облэнерго и поставщиков. Продавать электроэнергию по рыночным ценам смогут в условиях нового рынка только компании тепловой генерации и производители "зеленой" энергии.

Отметим, Национальный банк прогнозирует, что в случае введения нового рынка цены на электроэнергию возрастут на 25%.