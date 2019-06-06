Потребители обязывают: в чем риски решений Кабмина о спецобязательствах в новом рынке электроэнергии

Владимир Гройсман пообещал украинцам сдержать возможный рост цена на электроэнергию

Кабинет министров Владимира Гройсмана придумал способ, как уберечь украинских потребителей от возможного скачка цен на электроэнергию после запуска новой модели рынка 1 июля. И способ этот традиционный: по аналогии с регулированием стоимости газа для бытовых потребителей правительство возложило специальные обязательства по обеспечению населения электроэнергией по фиксированной цене на госкомпании НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и НЭК "Укрэнерго", а также облэнерго и поставщиков.

Продавать электроэнергию по рыночным ценам смогут лишь компании тепловой генерации и производители "зеленой" энергии. Впрочем, в Кабмине считают, что принятые меры позволят удержать рост тарифов на электроэнергию для населения на уровне 5-6% после того, как принципы работы энергетической отрасли изменятся. Но чиновники не учли, что одновременно цена для небытовых потребителей может вырасти в 1,5 раза, а это спровоцирует инфляцию и ухудшит финансовое состояние энергетических госпредприятий. Подробности – в материале РБК-Украина.

Новые правила

Кабинет министров вчера принял решение, которое, по мнению чиновников, позволит не допустить резкого роста стоимости электроэнергии для населения после того, как с 1 июля изменятся правила игры на этом рынке. Для этого правительство возложило спецобязательства (ПСО) на производителей - НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", оператора объединенной энергосистемы НЭК "Укрэнерго", а также на облэнерго и поставщиков электроэнергии населению. По расчетам Минэнергоугля, их выполнение гарантирует, что тариф для бытовых абонентов не поднимется выше, чем на 5-6%.

Механизм ПСО обязывает участников отрасли продавать населению ресурсы или топливо по фиксированной цене ниже рыночной, и временно обеспечивать поставку даже в случае низкой платежной дисциплины бытовых потребителей. Этот инструмент регулирования предусмотрен законодательством и применяется при переходе на европейские рыночные правила работы в отрасли. К примеру, с помощью спецобязательств, возложенных на НАК "Нафтогаз Украины", правительство уже несколько лет сдерживает удорожание газа для населения, в то время как небытовые потребители платят за него рыночную стоимость.

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает, что его новая модель будет внедрена с 1 июля. Суть ее в том, что в отношениях энергогенерирующих компаний, поставщиков электроэнергии и трейдеров исчезнет посредник – ГП "Энергорынок". Стоимость электроэнергии будет формироваться исходя из объемов ее потребления в определенный промежуток времени, а не на основании установленной отраслевым регулятором оптово-рыночной цены (ОРЦ).

Игроки рынка смогут торговать ресурсом на четырех площадках. Ключевая из них – сегмент прямых двусторонних контрактов, которые будут заключаться на долгосрочный период с ровным графиком поставки. В этом случае легко спрогнозировать, сколько электроэнергии необходимо потребителям, и сколько ее нужно произвести для покрытия спроса. Поэтому цена, сформированная на этой площадке, будет самой низкой.

Остальные торговые площадки будут использоваться, когда временное "окно" для прогнозирования спроса и предложения более узкое. Поставщики смогут покупать электроэнергию как в течение ("внутри") суток, так и на сутки вперед, что позволит запланировать необходимый в конкретный период объем генерации. Последняя "ступень" – балансирующий рынок – будет задействована, например, в результате аварийной остановки энергоблока у какого-либо из производителей. В этом сегменте стоимость электроэнергии будет максимально высокой. Торги с заключением прямых договоров лучше всего подходят атомной и тепловой генерации, которые производят более 85% всей электроэнергии в стране. Еще порядка 8% вырабатывают гидроэлектростанции и до 2% - "зеленая" энергетика.

В последние несколько недель отрасль активно обсуждает необходимость отсрочки старта рынка из-за неготовности нормативной и законодательной базы, самих участников рынка работать по новым правилам и нежелания властей решать накопившиеся проблемы. Профильный комитет Рады рекомендовал парламентариям законопроект, которым предлагается перенести запуск рынка с 1 июля на 1 октября. Впрочем, в сессионном зале этот документ пока еще не рассматривался.

Рынок обязывает

Это не первая попытка Кабмина ввести режим ПСО в электроэнергетике. РБК-Украина ранее сообщало, что на своем заседании 22 мая правительство в закрытом режиме без согласования с участниками отрасли приняло целый ряд необходимых для запуска нового рынка документов. Их разработчиком являлось Минэнергоугля. Но эти постановления так и не были опубликованы. Вчера министры проголосовали за отмену своих предыдущих решений и публично обсуждали ключевые для энергетики проекты. Впрочем, в ходе дискуссии стало очевидно, что предложенная профильным министерством к рассмотрению редакция по режиму ПСО – окончательная.

Несмотря на критические замечания и просьбы некоторых министров объяснить, в чем суть инициатив ведомства, министр энергетики Игорь Насалик лишь заверял, что "при принятии постановления по ПСО цена для населения не вырастет". По информации РБК-Украина, и новый документ официальную процедуру согласования с энергетическими госпредприятиями не прошел, а замечания НКРЭКУ – и вовсе не учли.

Поскольку новая модель рынка электроэнергии предполагает, что цена на нее будет постоянно меняться, правительство решило обязать две государственные компании – "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" с 1 июля продавать на электронных аукционах по двусторонним договорам не более 60% электроэнергии, произведенной атомными станциями и не более 20% электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями.

Объемы этих спецобязательств на основании данных поставщиков, облэнерго и оператора системы передачи "Укрэнерго" будет определять отраслевой регулятор – НКРЭКУ. Цена купли-продажи электроэнергии будет определяться в ходе аукционов, но она не должна быть выше той, которую установит Комиссия. Какой будет эта предельная цена, в правительственном постановлении не указывается, также, как и не определена формула ее расчета.

На сегодня тариф для атомных электростанций регулятор установил на уровне 56,67 коп/кВт*ч, а для гидроэлектростанций – 73,38 коп/кВт*ч. Средневзвешенный тариф для населения, по данным НКРЭКУ, составляет 1,06 грн/кВт*ч. В Комиссии предупредили правительство, что режим ПСО в принятой редакции может привести к "дополнительной финансовой нагрузке" на рынок и "дополнительных прибылей "Энергоатома"" в диапазоне 50-75 млрд гривен в год.

Источник РБК-Украина в "Энергоатоме" пояснил, что порог в 60% - "компромиссное решение, поскольку изначально НКРЭКУ требовало возложить на компанию обязательства продавать 80% от выработки атомных станций (55% в структуре всей генерации), в то время как уровень потребления населения не превышает 35% от общего объема производства электроэнергии в стране".

Режим ПСО также предполагает, что поставщики электроэнергии для бытовых потребителей (поставщики универсальных услуг) должны будут выкупать по фиксированной цене до 80% электроэнергии, необходимой для поставки населению. НЭК "Укрэнерго" и облэнерго (компании-операторы систем распределения) обязали, в свою очередь, выкупать до 80% электроэнергии, необходимой для покрытия технологических потерь при передаче и распределении в сетях. Весь остальной объем электроэнергии участники рынка смогут покупать и продавать по рыночным ценам и правилам во всех четырех сегментах.

При этом в документе указано, что "Укрэнерго" также должно компенсировать поставщикам "экономически обоснованные затраты", которые у последних возникают при выполнении спецобязательств. Источник такого возмещения, согласно документу Кабмина, НКРЭКУ должна предусмотреть в тарифе госкомпании на диспетчеризацию энергосистемы. В Комиссии спрогнозировали, что все это приведет к увеличению затрат в тарифе оператора энергосистемы от 35 до 44 млрд гривен в год. А в "Укрэнерго" уточнили, что процедурно комиссии потребуется 1,5 месяца для того, чтобы заложить затраты на выполнение спецобязательств в тариф на диспетчеризацию. Напомним, до запуска рынка осталось три недели.

Проблемы, касающиеся выполнения спецобязательств, возникнут и с оплатой электроэнергии конечными потребителями. Проще говоря, как только уровень платежной дисциплины упадет, поставщики не смогут выполнить требование этого постановления и своевременно рассчитаться с генерацией за купленную электроэнергию, у оператора энергосистемы сократится объем денежных поступлений.

"Любые колебания денежных потоков приведут к тому, что у оператора системы передачи физически не будет средств на покрытие спецобязательств, а значит поставщики не смогу закупать на аукционах электроэнергию для населения (поскольку "Укрэнерго" не сможет компенсировать их затраты, - ред.). Это может привести к коллапсу рынка", - предупредили правительство в Комиссии.

Нарушает правительственное постановление и принцип справедливых и равных условий для всех игроков, без которого не возможна реализация новой модели рынка. Режим ПСО не распространяется на производителей альтернативной, а главное - тепловой энергии. Это значит, что ДТЭК (доля рынка более 80%), "Донбассэнерго" и "Центрэнерго" смогут торговать на площадках по рыночным ценам выше, чем цена ПСО для всех категорий потребителей.

Кроме того, помимо конкуренции и одинаковых правил игры для всех, с запуском новой модели рынка должно было исчезнуть перекрестное субсидирование населения за счет небытовых потребителей. Речь идет о механизме компенсации разницы между оптово-рыночной и регулируемой ценами за счет дотационных сертификатов (учтены в структуре ОРЦ).

Режим ПСО приведет к тому, что бытовые абоненты по-прежнему будут платить нерыночную цену. В то время, как для промышленных потребителей, малого и среднего бизнеса, водоканалов и предприятий электротранспорта, бюджетных учреждений стоимость электроэнергии возрастет на 40-50%, посчитали в Комиссии. Очевидно, это приведет к повсеместному росту цен на товары и услуги, и как следствие, повышению уровня инфляции.