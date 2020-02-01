Регулятор пояснил дополнительную платежку за транспортировку газа

Отдельная платежка, которую украинцы получили в январе за распределение газа, - это разделение платежа, который существовал и ранее. Об этом сказал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк во время совещания в Офисе президента по тарифам на поставку тепла в регионах Украины.

Как отметил Тарасюк, платежка за распределение газа - это не новая плата, ранее она включалась в общую платежку за газ.

"Мы должны были вывести ее уже давно отдельными платежами, потому что мы занимаемся, как страна, анбандлингом: это поставка отдельно, транспортировка отдельно. Это необходимо для того, чтобы можно было свободно менять поставщика", - сказал он.

По его словам, две платежки за распределение и поставку - это процесс анбандлинга, это необходимая процедура.

"Дальше мы сделали плату за распределение равномерной в течение года. На примере: если в прошлом году вы платили 1200 гривен, из тех 1200 гривен вы платили 800 в отопительный период, 400 гривен - весна, лето, осень. Сейчас эти 1200 гривен точно также вы будет платить, но по 100 гривен в месяц. Это единственное изменение, которое внесено", - сказал он.

В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что разделение платежек никоим образом не должно повлиять на конечную сумму платежа за газ.

Напомним, 31 декабря под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по вопросам тарифов на услуги теплоснабжения для населения и реализации программы энергоэффективности в жилищном фонде. Во встрече приняли участие премьер Алексей Гончарук, руководители профильных министерств, глава правления "Нафтогаза "Андрей Коболев, председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, руководитель ОП Андрей Богдан и его заместители.

Как сообщало РБК-Украина, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что поскольку Украина импортирует газ, внутренняя цена является следствием европейской цены. В дальнейшем, по его словам, "согласно тому, как будет колебаться европейский рынок газа, она либо будет оставаться стабильной, или немного уменьшаться, или немного увеличиваться".