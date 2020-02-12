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Регулятор поддерживает переход учета газа с кубометров на киловатты

Новости » Экономика     12.02.2020 - 16:08
Регулятор поддерживает переход учета газа с кубометров на киловатты
Фото: газовая плита (РБК-Украина)

Газ будут измерять в единицах энергии, а не в объеме

Глава комиссии Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк поддерживает предложение перейти на учет газа с кубометров на киловатты. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил глава регулятора, для перехода нужно привести всю нормативную базу в соответствие с европейскими нормами и провести разъяснительную работу.

"Переход на киловатты - это однозначно правильная вещь, надо это сделать", - заявил он.

По его словам, эта инициатива может быть реализована на ранее осени текущего года, "а возможно даже через год".

"У нас газ импортируется и транспортируется уже давно в киловаттах, в единицах энергии. В Европе люди давно потребляют газ в киловаттах. Это решает несколько проблем, а одна из главных это качество газа", - сказал он.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предложил измерять потребление газа не в кубометрах, а измерять энергетическую ценность.

Напомним, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев прогнозирует существенное падение цены на газ летом. Он также заявил, что поскольку Украина импортирует газ, внутренняя цена является следствием европейской цены.

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