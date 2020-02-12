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Регулятор підтримує перехід обліку газу з кубометрів на кіловати

Новини » Економіка     12.02.2020 - 16:08
Регулятор підтримує перехід обліку газу з кубометрів на кіловати
Фото: газова плита (РБК-Україна)

Газ будуть вимірювати в одиницях енергії, а не в об'ємі

Голова комісії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк підтримує пропозицію перейти на облік газу з кубометрів на кіловати. Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив голова регулятора, для переходу потрібно привести всю нормативну базу у відповідність з європейськими нормами та провести роз'яснювальну роботу.

"Перехід на кіловати - це однозначно правильна річ, треба це зробити", - заявив він.

За його словами, ця ініціатива може буди реалізована на раніше осені поточного року, "а можливо навіть через рік".

"У нас газ імпортується та транспортується вже давно в кіловатах, в одиницях енергії. В Європі люди давно споживають газ в кіловатах. Це вирішує декілька проблем, а одна з головних це якість газу", - сказав він.

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв запропонував вимірювати споживання газу не в кубометрах, а вимірювати енергетичну цінність.

Нагадаємо, голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв прогнозує істотне падіння ціни на газ влітку. Він також заявив, що оскільки Україна імпортує газ, внутрішня ціна є наслідком європейської ціни.

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