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Регулятор назвал сумму компенсации за поставку некачественной электроэнергии

Новости » Энергетика    08.01.2019 - 14:01
Регулятор назвал сумму компенсации за поставку некачественной электроэнергии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Для бытовых потребителей компенсация составит от 100 до 200 грн

Компенсация за нарушение гарантированных стандартов качества услуг предоставляется автоматически путем уменьшения счета потребителя на оплату электроэнергии в срок до 75 дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя НКРЭКУ Оксаны Кривенко в Facebook.

Как отметила Кривенко, поставщик сам определяет, каким потребителям должна предоставить компенсацию, и сообщает об этом потребителю. Если в течение установленного срока компенсация не предоставлена, размер компенсации увеличивается.

"Размер компенсации: от 100 до 200 грн - для бытовых потребителей (с НДФЛ), 200 - 600 грн - для небытовых", - написала председатель НКРЭКУ.

Кривенко добавила, что потребитель получает компенсацию в случае несоблюдения оператором системы распределения или поставщиком электроэнергии установленных гарантированным стандартом сроков оказания услуг и выполнения работ, а именно:

  • выдачи технических условий на присоединение;
  • восстановления электроснабжения;
  • проверки счетчика;
  • ответа на письменные обращения;
  • качества электрической энергии

Напомним, с 1 января 2019 года начала действовать новая модель розничного рынка электрической энергии. Как отметила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко, бытовые и малые небытовые потребители имеют право на получение универсальных услуг на недискриминационной основе. По ее данным, цены таких услуг будут регулируемыми и стабильными. Плата за эти услуги по распределению электрической энергии включаются поставщиком универсальных услуг в единый платежный документ за электрическую энергию отдельной строкой.

Как сообщало РБК-Украина, НКРЭКУ разработала рекомендации относительно закупки электроэнергии для обеспечения потребностей государства или территориальной общины.

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