Регулятор назвав суму компенсації за постачання неякісної електроенергії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Для побутових споживачів компенсація становитиме від 100 до 200 грн

Компенсація за порушення гарантованих стандартів якості послуг надається автоматично шляхом зменшення рахунку споживача на оплату електроенергії у строк до 75 днів. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на публікацію голови НКРЕКП Оксани Кривенко у Facebook.

Як зазначила Кривенко, постачальник сам визначає, яким споживачам має надати компенсацію, і повідомляє про це споживача. Якщо протягом встановленого терміну компенсація не надана, розмір компенсації збільшується.

"Розмір компенсації: від 100 до 200 грн - для побутових споживачів (з ПДФО), 200 - 600 грн- для непобутових", - написала голова НКРЕКП.

Кривенко додала, що споживач отримує компенсацію у випадку недотримання оператором системи розподілу або електропостачальником встановлених гарантованим стандартом строків надання послуг та виконання робіт, а саме щодо:

видачі технічних умов на приєднання;

відновлення електропостачання;

перевірки лічильника;

відповіді на письмові звернення;

якості електричної енергії.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року почала діяти нова модель роздрібного ринку електричної енергії. Як зазначила голова НКРЕКП Оксана Кривенко, побутові та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг на недискримінаційних засадах. За її даними, ціни таких послуг будуть регульованими та стабільними. Плата за ці послуги з розподілу електричної енергії включаються постачальником універсальних послуг в єдиний платіжний документ за електричну енергію окремим рядком.

Як повідомляло РБК-Україна, НКРЕКП розробила рекомендації стосовно закупівлі електроенергії для забезпечення потреб держави або територіальної громади.