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Регулятор пояснил преимущества новой договорной системы на рынке электроэнергии

Новости » Энергетика    26.12.2018 - 14:37
Регулятор пояснил преимущества новой договорной системы на рынке электроэнергии
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Потребители смогут свободно выбирать и быстро менять поставщика

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко рассказала о преимуществах новой модели розничного рынка электрической энергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Кривенко Facebook.

Как отметила председатель комиссии, система договорных отношений обеспечивает максимальную простоту и легкость для потребителя выбирать, изменять, объединять в различные периоды времени, наиболее выгодные условия поставки.

По ее информации, система проведения расчетов в условиях нового рынка электрической энергии дает возможность потребителям выбирать для себя наиболее клиенто-ориентированные коммерческие предложения поставщиков, а в случае необходимости - свободно и быстро менять поставщика путем присоединения к публичным коммерческим предложениям иных поставщиков электрической энергии

"Бытовые и малые небытовые потребители имеют право на получение универсальных услуг на недискриминационной основе. Цены таких услуг будут регулируемыми и стабильными. Плата за эти услуги по распределению электрической энергии включаются поставщиком универсальных услуг в единый платежный документ за электрическую энергию отдельной строкой", - добавила она.

Регулятор пояснил преимущества новой договорной системы на рынке электроэнергии

Как сообщало РБК-Украина, НКРЭКУ разработала рекомендации относительно закупки электроэнергии для обеспечения потребностей государства или территориальной общины.

Напомним, с января 2019 года, чтобы обеспечить собственное потребление электрической энергии, заказчики должны осуществлять отдельно закупку услуг по распределению электрической энергии и закупке электрической энергии.

Кабмин поручил регулятору проверить облгазы на соблюдение законодательства Кабмин ожидает решения НКРЭКУ о присоединении к электросетям
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