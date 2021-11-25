ru ua
Чт, 25 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Регулятор ЄС схвалив використання вакцини Pfizer для дітей від 5 років

Новость на русском →
Четвер 25 листопада 2021 14:28
Регулятор ЄС схвалив використання вакцини Pfizer для дітей від 5 років Фото: регулятор ЄС схвалив використання вакцини Pfizer для дітей від 5 років (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA) схвалило застосування вакцини від коронавірусу Pfizer для дітей від 5 років. Так, агенство надішле свою рекомендацію до Європейської комісії, яка винесе остаточне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу регулятора.

"Комітет EMA з ліків для людини (CHMP) рекомендував розширити показання для вакцини Comirnaty, щоб включити її використання для дітей віком від 5 до 11 років", - йдеться в заяві.

Зазначено, що раніше регулятор ЄС схвалив використання Pfizer для щеплення дітей віком від 12 років.

"У дітей віком від 5 до 11 років доза вакцини буде нижчою, ніж у тих, хто старше 12 років (10 мкг і, відповідно - 30 мкг). Як і у старшій віковій групі, імунізацію рекомендовано проводити у вигляді двох ін'єкцій у м'язи плеча з інтервалом у три тижні", - пояснюють в повідомленні.

Відповідно до проведеного дослідження, ефективність Pfizer для цієї вікової групи показала 90,7% у запобіганні симптоматичного COVID-19 (хоча попередній показник становив від 67,7% до 98,3%).

Вказано, що найбільш поширені побічні ефекти у дітей віком від 5 до 11 років після імунізації аналогічні до побічних ефектів, що і від 12 років, а саме: біль у місці ін'єкції, втома, головний біль, почервоніння та припухлість у місці ін'єкції, м'язовий біль та озноб.

Нагадаємо, що Європейське агентство з лікарських засобів риступило до вивчення заявки компанії Pfizer/BioNTech на використання її вакцини від коронавірусу для дітей у віці від 5 до 11 років ще в жовтні.

Додамо, Pfizer і BioNTech 15 жовтня запросили ліцензію на вакцинацію проти коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Вакцина від коронавірусу
NEWS
Україна закликає Німеччину відмовитися від газу з РФ у разі нової агресії, - посол
Україна закликає Німеччину відмовитися від газу з РФ у разі нової агресії, - посол
DAILY
Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини